Ci ha creduto fino alla fine, lo Young Boys di David Wagner. Fino all’ultimo tiro di Sierro al 93’, con la forza della disperazione, respinto in qualche modo da Musso, per la gioia dei tifosi dell’Atalanta. E a proposito di disperazione e rammarico, giocatori e tifosi gialloneri possono recriminare parecchio dopo quanto andato in scena al Wankdorf. I campioni svizzeri in carica hanno infatti disputato un’altra grande partita sul palcoscenico continentale, tenendo in scacco la formazione di Gasperini per buona parte del confronto. Gli ospiti, passati in vantaggio al 10’ con Zapata, hanno infatti sofferto la verve dei bernesi, capaci di impattare una prima volta con Siebatcheu (39’) e una seconda con Sierro (81’), dopo il momentaneo 1-2 di Palomino (51’). E nei minuti finali, dopo il già citato gol del 2-2, è accaduto di tutto. Dapprima Hefti ha illuso tutti all’84’, segnando l’insperata rete del 3-2. Su punizione però, appena quattro minuti più tardi, il colombiano Muriel ha nuovamente equilibrato il punteggio, questa volta in maniera definitiva. Neppure l’assalto finale infatti, con il già citato missile di Sierro respinto da Musso al 93’, ha permesso all’YB di riportarsi avanti. I gialloneri, nell’ultima gara di Manchester, potranno quantomeno provare ad agguantare il terzo posto, sinonimo di Europa League.