«Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove». Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervistato durante una trasmissione su Rai 3, ha commentato così i festeggiamenti dei tifosi in piazza a Napoli ieri sera dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.