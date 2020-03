L’urna di Amsterdam ha parlato. La Nations League 2020-21 è realtà. Quantomeno, sono stati sorteggiati i gironi delle quattro leghe. L’UEFA, fra le altre cose, ha sottolineato il successo della prima edizione (che vide la Svizzera raggiungere le Final Four in Portogallo) e augurato alle 55 Federazioni affiliate «il meglio della fortuna» volendo usare l’espressione di Giorgio Marchetti, il gran cerimoniere. La nazionale di Vladimir Petkovic è stata inserita nel gruppo 4 della Lega A assieme a Spagna, Ucraina e Germania. Possiamo dirlo: un girone di ferro. Si comincerà a giocare a settembre, con le fasi finali in programma nel giugno 2021. L’ultima classificata di ogni girone verrà retrocessa nella Lega inferiore. Al sorteggio hanno partecipato grandi leggende del calcio come David Seaman, l’elvetico Philippe Senderos, Rafael van der Vaart e Luis Figo.