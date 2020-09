A Leopoli, avevamo mosso un appunto a Vladimir Petkovic circa i cambi un po’ troppo tardivi. Di più, ci eravamo chiesti: come mai non usufruire di tutte e cinque le sostituzioni a disposizione? Semplice, a differenza dei Final Eight di Europa e Champions League in Nations l’UEFA ha optato per un ritorno al passato: con, appunto, solo tre cambi a disposizione. Brutta scoperta e rettifica doverosa.

Detto ciò, diversi commissari tecnici si sono già detti delusi circa la reintroduzione dei tre cambi. Uno su tutti: Joachim Löw, avversario proprio della Svizzera domani sera a Basilea. «Voglio esprimere questo concetto in modo molto chiaro» ha detto. «Se non accettiamo in questo periodo la possibilità di poter effettuare cinque sostituzioni non so quando abbia senso farlo. Avremmo dovuto mettere in chiaro prima della manifestazione che questa regola fosse una soluzione sensata». La Germania, al suo esordio contro la Spagna, ha sofferto parecchio sul piano fisico. Tant’è che Löw vorrebbe una modifica immediata e la possibilità, come nel recente passato, di cambiare fino a cinque elementi: «Tutti hanno potuto vedere che alla fine della partita i giocatori erano sulle gambe. Le cinque sostituzioni sarebbero state un’ottima scelta anche per tutelare la salute dei calciatori. Il calendario da qui alla fine della stagione è molto pesante a livello internazionale e nei prossimi mesi questa scelta rischia di avere ripercussioni molto pesanti. Sia a livello di infortuni, che di scadimento di forma fisica. E tutto andrà a discapito della qualità di gioco».