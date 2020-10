C’è chi, sfruttando lo sfogo composto e contenuto di Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta delle meraviglie, si chiede: era davvero necessario concedere questa lunga finestra alle squadre nazionali? A maggior ragione dopo la notizia delle notizie, la positività al coronavirus di Xherdan Shaqiri. Giocatore dei Reds in isolamento, rassicurazioni del medico al seguito della Svizzera ma, sullo sfondo, una spiacevolissima sensazione. Quella di un possibile rinvio dell’amichevole di lusso contro la Croazia (ore 20.45). No, niente di tutto questo. Non a fronte di un solo caso, almeno. Lo suggerisce il protocollo UEFA, applicato alla lettera dai rossocrociati in questi giorni di ritiro, lo conferma l’autorità sanitaria sangallese. E così, a meno di cataclismi stasera sarà partita. Sarà Croazia. La prima tappa di un trittico complicato: dopo l’appuntamento del Kybunpark ci sarà la Nations con le trasferte in Spagna e in Germania.

Fedeltà al Liverpool

Il ritorno in Nazionale di «XS» è durato poco, pochissimo. Il tempo di un test, positivo. E poi tanti saluti. Il folletto del Liverpool avrebbe dovuto parlare assieme al commissario tecnico Vladimir Petkovic, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Invece è prigioniero del virus. E dire che, poco prima dell’inatteso annuncio, nella mattinata di ieri, l’Associazione svizzera di football aveva preparato il terreno pubblicando un’intervista all’uomo del momento. Nella quale, fra le altre cose, un sorridente Xherdan aveva riaffermato la sua volontà di rimanere in Inghilterra, alla corte di Jürgen Klopp. «I media – dice Shaqiri nel video – hanno parlato tanto di me, ma io ho un contratto a lunga durata con il Liverpool. Mi sento bene lì». Bene, già. Nonostante un minutaggio scarsissimo (75 minuti in Coppa di Lega questa stagione) e una stima a geometria variabile da parte dell’allenatore.

Domande senza risposta

Shaqiri e il suo chiacchierato ritorno avrebbero fatto piovere tante, tantissime domande. La forma fisica, una situazione oggettivamente difficile ad Anfield, i troppi infortuni dell’annata 2019-20, una Svizzera capace di vincere e (a volte) perfino incantare senza di lui. Niente, sarà per il prossimo giro virus permettendo. Petkovic, una volta ancora, dovrà fare a meno dell’elemento più fantasioso.

La politica scende in campo

Svizzera senza Shaqiri, dicevamo. Non una novità anche se, è indubbio, fra le idee di Petkovic c’era sicuramente quella di schierare l’ex Basilea, Bayern e Inter. Il risultato, ad ogni modo, oggi conterà fino ad un certo punto. «Bisognerà relativizzare» conferma il selezionatore. «È un impegno importante, ma io devo anche pianificare le prossime partite». Quelle di Nations League, contro due pesi massimi del calcio europeo e mondiale. Tradotto, con i croati largo a qualche esperimento in più senza tuttavia rinunciare all’ambizione di sempre e ad un mantra: «Vogliamo vincere» ricorda proprio Petkovic.

Largo al pallone, quindi. E a decisioni legate non soltanto al coronavirus. L’UEFA ha spostato due partite di Nations e annullato un’amichevole a causa del conflitto nel Nagorno-Karabakh. Armenia-Georgia, domenica, si giocherà in Polonia e non a Erevan; Azerbaigian-Cipro di martedì 13 ottobre si terrà in Albania e non a Baku. Annullato invece il test di questa sera a Erevan fra Armenia e Albania. Era davvero necessario concedere questa finestra alle nazionali?

