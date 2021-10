Poteva andare meglio. Ma poteva andare anche peggio. Nei quarti di finale di Coppa Svizzera il Lugano sfiderà il Thun, compagine di Challenge League. La sfida contro i giustizieri del Servette è in programma il prossimo febbraio alla Stockhorn Arena. Poteva andare peggio, dicevamo. I bianconeri non hanno infatti pescato una delle altre tre formazioni di Super League rimaste in corsa. Il San Gallo se la vedrà con l’Étoile Carouge, il Lucerna con il Bienne e il Losanna contro l’Yverdon.