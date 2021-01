Zlatan Ibrahimovic ha rotto il silenzio. Parlando, va da sé, tramite social. Oggi, mercoledì 27 gennaio, alle 14.11 l’attaccante del Milan è tornato, a suo modo, sul caos generato la sera prima sul finire del primo tempo del derby di Coppa Italia. Ed è tornato, soprattutto, per ribadire che lui, svedese di origini bosniache, non è assolutamente razzista. E così, su Twitter ha scritto: «Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri». La conclusione è in perfetto stile Zlatan, forse un altro riferimento a Lukaku con cui, appunto, c’è stata un’accesa discussione con tanto di parole pesantissime. In fondo al posto un link di Instagram che rimanda ad un celebre video in cui due bimbi si abbracciano dopo una lunga corsa.