La rissa che ha coinvolto i giocatori di Semine e Locarno, va da sé, è sulla bocca di tutti. Scene brutte, bruttissime. A maggior ragione se pensiamo che si trattava di una partita di Terza Lega. Le reazioni, sia a caldo sia a freddo, non sono mancate. Ora, è il turno della Commissione arbitri in seno alla Federazione ticinese di calcio. Attraverso un comunicato, la citata Commissione – «dopo attento esame di quanto accaduto, comprovato in modo chiaro anche dai filmati inseriti sui social, dal rapporto arbitrale e da testimonianze ufficiali», si legge nella nota – ha deciso di «non inviare arbitri a dirigere gare sia di preparazione che ufficiali» delle due società coinvolte «dal 20 settembre al 10 di ottobre compresi». E ancora: «La decisione comporta unicamente le squadre di Terza Lega».

Questi comportamenti, prosegue la Commissione, «vanno assolutamente debellati dai campi di calcio e richiedono un segnale forte non solo per le società interessate ma anche per tutto il movimento calcistico. Non è solo nostra intenzione tutelare i direttori di gioco ma anche tutti quanti si comportano in modo corretto ai bordi dei campi.