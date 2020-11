Il tema è rimasto sospeso, discreto, nella pancia di Cornaredo. Impossibile tuttavia trattenerlo lì, a mezz’aria, senza farlo planare sui tavoli della sala stampa bianconera. Davanti ai microfoni di Maurizio Jacobacci, avversario di sua maestà Diego Armando Maradona nell’autunno del 1989. Wettingen-Napoli, Napoli-Wettingen nella cornice della Coppa UEFA. «Quanto ero inc.....to per non aver disputato il ritorno da titolare, al San Paolo, davanti a tanti famigliari» ricorda il tecnico del Lugano. Ma lasciamo da parte quei match - l’argentino giocò solo l’andata al Letzigrund - e concentriamoci sul calciatore. «Un pezzo unico nella collezione del calcio mondiale. Non replicabile, non paragonabile» afferma senza tentennamenti «Jaco». «Maradona esaltava chi era al suo fianco, con lui giocatori modesti assaporarono il successo. Il Napoli due scudetti li ha vinti grazie a questa sorta d’incantesimo, con l’argentino ovviamente nella veste del mago».

«Come un sol uomo»

Non lo dice, ma - forse - nel suo inconscio anche il Lugano sogna il titolo. A maggior ragione ora, forte del secondo posto in classifica e di una serie di risultati positivi che assomiglia a un tramonto infinito. Quale, dunque, il segreto di questa squadra? Chi, forzando al limite della blasfemia, è il Maradona dei bianconeri? «Noi un giocatore così ce lo sogniamo» taglia corto Jacobacci, riportando il discorso a livelli terreni: «La nostra forza è il gruppo. Se siamo solidali l’uno con l’altro, se scendiamo in campo come un sol uomo, ecco che possiamo mettere paura a ogni avversario. E sono certo che contro il Basilea, domenica, sarà così».

«Tanta qualità per Sforza»

Già: tra poche ore il Lugano sfiderà l’ultima squadra in grado di far piangere Cornaredo. È passato più di anno e la scala dei valori, in Super League, è mutata. A questo giro saranno infatti i bianconeri a osservare i dirimpettai dall’alto verso il basso. «Sinceramente, però, la classifica questa settimana io non l’ho guardata» sottolinea Jacobacci, predicando calma. «Quella contro i renani sarà una partita molto difficile. Loro dispongono di tanta qualità, soprattutto sul piano individuale e non solo tra i titolari. Basta scorrere i nomi in contingente: Cabral, Kasami, Pululu, Jorge, Cömert, Widmer. Insomma, tanta roba».

Attacco: problemi e soluzioni

Ad ogni modo la compagine ticinese non si presenterà sul terreno da gioco afflitta da un complesso d’inferiorità. Anzi. Sentite l’allenatore del Lugano: «Sarà importante leggere bene l’incontro. E capire, a partita in corso, chi è la squadra più forte in campo. Se sarà il Basilea, dovremo essere bravi ad adattare il nostro gioco. Perché le gare si vincono anche grazie all’intelligenza. Nel complesso, sono comunque fiducioso».

Gli unici, cronici dubbi riguardano l’attacco, uscito un pizzico ridimensionato dalla trasferta di Ginevra. Gerndt e Odgaard possono convivere? E se sì, come? «Beh - sorride sornione Jacobacci - innanzitutto spero che non leggano i giornali o guardino le trasmissioni tv. Siete voi a insistere su questa ipotetica sindrome offensiva». Battute a parte, il tecnico ex Bellinzona riconosce gli importanti margini di miglioramento delle sue punte. «È una questione di movimenti e di dialogo con il resto della squadra. Se riforniti a dovere, sia Gerndt sia Odgaard sanno fare male». Per «Jaco» c’è però anche dell’altro: «In area serve la sufficiente cattiveria. E, sì, anche un po’ di sano egoismo. Mi riferisco all’azione che, domenica scorsa, ha visto Odgaard in ottima posizione per colpire. Il danese, invece, aveva optato per un passaggio di troppo. Inutile». Tutto verissimo, certi attimi vanno colti e determinate occasioni - senza essere Maradona - sono da tramutare in rete.

