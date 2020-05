Nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato nella quarta fase dei test di depistaggio effettuati dai club della Premier League inglese su 1.130 giocatori e membri degli staff. Dall’inizio del mese di maggio, i test effettuati sono stati 3.882, per un totale di 12 contagi rilevati.

La pandemia da COVID-19 che tanto duramente ha colpito la Gran Bretagna sembra dunque essere sotto controllo nel massimo campionato di calcio. Uno scenario ideale per la ripresa del torneo, dopo il via libera del governo alla ripresa delle competizioni sportive a partire da domani. La Premier League tornerà in campo il 17 giugno con due recuperi: Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United. Il weekend successivo si svolgerà la prima delle nove giornate ancora mancanti alla conclusione della stagione.