Vittoria doveva essere e alla fine vittoria è stata. Il Lugano di Maurizio Jacobacci - dopo mesi di attesa - ha finalmente potuto affrontare il Monthey negli ottavi di Coppa Svizzera, lasciando il Vallese con in tasca il bottino che andava cercando: un biglietto valido per i quarti di finale. Un successo forse non roboante come alcuni si aspettavano - e piuttosto sudato, nonostante le premesse della vigilia - ma comunque giunto secondo le attese.

Qualche brivido di troppo

Al di là del 3-0 finale, la sfida andata in scena ieri allo Stade Philippe Pottier è stata più equilibrata di quanto si potesse ipotizzare. Il Monthey - fermo dallo scorso 25 ottobre in Seconda Lega interregionale e tornato ad allenarsi da appena tre settimane - si è rivelato squadra rognosa e spigolosa. Anche col passare dei...