Paradosso. «Che va contro l’opinione o contro il modo di pensare comune, e quindi sorprende perché strano, inaspettato» recita la vecchia e cara Treccani. Ecco: il FC Lugano, in questi giorni, in queste ore, sta vivendo una situazione paradossale. Bizzarra. Per certi versi incomprensibile. Questa sera, tanto per cominciare, sarà ancora Mattia Croci-Torti a guidare i bianconeri nei sedicesimi di finale della Coppa Svizzera. E ciò a oltre due settimane dall’esonero di Abel Braga. Cosa attenda la nuova proprietà a comunicare il nome del suo successore, resta un mistero. Che, va da sé, non contribuisce alla serenità generale all’interno dello spogliatoio e nemmeno all’esterno. «Ma questo scenario mi era stato prospettato da subito» chiarisce Croci-Torti, sempre solo sul ponte di comando: «Fino a venerdì» afferma a più riprese. Oggi, questa sera, insomma. «La sfida della Maladière, contro lo Xamax, assomiglia tanto a una trappola. Dovremo essere attenti a non cascarci» afferma il tecnico ad interim.

Nell’Illinois non vedono l’ora

Da lunedì il timone passerà in mani altrui. A meno che il buonsenso faccia difetto alla dirigenza targata Blaser, Heitz, Pelzer e Da Silva. Le indiscrezioni delle ultime ore - ne ha riferito L’eco dello sport - hanno acceso i riflettori su Raphael Wicky. Già, proprio l’allenatore dei Chicago Fire, compagni di cordata e avventure sportive. E l’opzione Alex Frei? Saltata. Bene. Oddio, mica tanto, dal momento che il coach della franchigia di MLS non ne sta combinando una giusta. L’ultimo kappaò, nel massimo campionato nordamericano, è arrivato mercoledì: 3-0 a opera del D.C. United. Nelle ultime cinque uscite i Fire hanno racimolato la miseria di tre punti. I playoff sono un miraggio. E basta farsi un giro sul web, tra i commenti dei tifosi del club dell’Illinois, per comprendere la fragilità della gestione Wicky. Le preghiere rivolte al patron Joe Mansueto, affinché rinunci al tecnico ex Basilea e - per essere precisi - pure al ds Georg Heitz, si moltiplicano. Rafforzando, di riflesso, l’ipotesi di un imminente trasferimento a Lugano. Della serie: «Riprovaci a casa, in Svizzera, e forse sarai più fortunato». I Chicago Fire, ci è stato indicato da un paio di giornalisti locali, hanno smentito l’operazione. Almeno per ora. Da notare, inoltre, che il contratto del 44.enne prevede un’opzione anche per la prossima stagione.

«Non dobbiamo nasconderci»

Nel frattempo, dicevamo, Sabbatini e compagni si giocano la permanenza in Coppa Svizzera. Un trofeo che la nuova proprietà ha messo nel mirino. «E una competizione alla quale, da ticinese, tengo moltissimo» sottolinea a sua volta Croci-Torti. «In carriera, da giocatore e assistente allenatore, mi è purtroppo capitato troppe volte di uscire allo stadio dei quarti di finale. Ora tocca a me fare passare il giusto messaggio alla squadra». A fronteggiarsi saranno una compagine di Super e una di Challenge League. «Siamo favoriti, lo sappiamo, e non dobbiamo nasconderci» conferma il 39.enne momò. «Attenzione però: se l’atteggiamento sarà sbagliato, per intenderci non quello osservato domenica contro il Basilea, la differenza di categoria verrà meno. Mi aspetto una Maladière calda e il campo sintetico, quasi sempre, comporta delle entrate in materia complicate».

Un ex scomodo

Contro i neocastellani mancheranno gli infortunati Bottani e Baumann. «Tra i pali non ho paura a dare di nuovo fiducia a Osigwe» osserva Croci-Torti: «Per quanto riguarda la fase offensiva, sicuramente la preparazione alla gara è stata diversa rispetto al match con i renani. Ma i principi rimangono gli stessi - penso ad esempio alle transizioni rapide -, indipendentemente dalla posizione e dalla scelta dei singoli». E a proposito di giocatori. Il Neuchâtel Xamax potrebbe schierare l’ex Djuric. «Che conosco bene e con il quale mi sono scambiato alcuni messaggi in questi giorni» ammette il «Crus»: «Sicuramente Igor sa come metterci in difficoltà. E se sarà in campo non esiterà a farlo. Anche noi, tuttavia, sappiamo esattamente come comportarci con lui...» (ride, ndr). Per Croci-Torti quella odierna dovrebbe comunque essere la seconda e ultima partita nel ruolo di allenatore principale. «Non scappo dalle responsabilità. Anzi, mi sembra di aver dimostrato di avere sufficiente coraggio per affrontare le sfide. E di disporre di altrettante competenze per restare a lavorare a Lugano». Nuova proprietà e Raphael Wicky permettendo.

