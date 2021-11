Nico Elvedi e Breel Embolo assenti contro l’Italia

Per il match contro l’Italia in programma il 12 novembre il commissario tecnico della nazionale svizzera Murat Yakin dovrà fare a meno di Nico Elvedi e di Breel Embolo. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach soffre di problemi a una coscia e si sottoporrà a degli esami complementari non appena avrà raggiunto la Nazionale.