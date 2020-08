Era sotto contratto e aveva appena incassato la fiducia della società. Della serie: guai a pensare all’esonero. E invece, Alessandro Lupi non è più l’allenatore del Chiasso. Un fulmine a ciel sereno, già. Via l’ex Milan, largo ad un trio formato dal nuovo tecnico Giovanni Zichella, dal vice Andrea Vitali e infine dal coordinatore tecnico Ezequiel Carboni. Nessuno di loro, va da sé, vanta esperienze nel calcio svizzero.

«Il mio giudizio e il mio apprezzamento circa il lavoro svolto da mister Lupi sono evidenti» afferma il direttore generale rossoblù Nicola Bignotti. «Personalmente, gli sono molto grato. Per quello che ha fatto e per come l’ha fatto, soprattutto, mettendoci professionalità e passione. Ha gettato una base da cui ripartire, siccome la squadra è cresciuta e l’evoluzione dei singoli...