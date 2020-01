Soddisfatto. Del mercato in primis, «anche se ora bisogna sfoltire un po’ la rosa» dice con il tradizionale aplomb. Nicola Bignotti ha fatto di tutto per rinforzare il Chiasso. E per aiutare mister Lupi a centrare la salvezza. «Tre elementi di esperienza e un giovane, direi che abbiamo sfruttato bene la finestra di gennaio» prosegue il direttore generale rossoblù, riferendosi agli...