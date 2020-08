Il Vaduz in Super League. Non è una bestemmia, anzi. È una possibilità. Anche piuttosto concreta, Thun permettendo ovviamente. Lo spareggio è servito. Due sfide capitali. La prima si giocherà domani nel Principato. «Siamo felici» dice Nicolae Milinceanu, 28 anni e un passato con la maglia del Chiasso. «Felici e motivati. Noi non avremo nulla da perdere, siamo la squadra di Challenge. La pressione sarà tutta sulle spalle dei bernesi».

Già, soprattutto perché in pochi avrebbero scommesso qualcosa sul Vaduz ad inizio stagione. E invece, racconta il moldavo, «siamo stati bravi a crederci sempre». Non solo, i biancorossi si sono rivelati la miglior realtà post lockdown con 27 punti in 13 giornate. «No, non è un caso se ci troviamo a disputare uno spareggio per la promozione» dice con forza Nicolae,...