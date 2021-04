Dopo l’amarezza per aver mancato la qualificazione ai Mondiali del 2019, la grande gioia di aver staccato il biglietto per l’Euro 2022 rinviato di un anno a causa della pandemia. La nazionale elvetica femminile, vittoriosa dopo i rigori nello spareggio giocato a Thun contro la Cechia, può tirare un sospiro di sollievo. A manifestare la propria soddisfazione per questo importante successo c’è anche Simona Gennari, che nel 1989 aveva vinto il titolo nazionale con il Rapid Lugano e che, a suo tempo, aveva anche avuto l’onore di indossare la maglia rossocrociata. «Se devo essere sincera - dice con modestia - la mia avventura con la Svizzera negli anni Novanta era stata una toccata e fuga. Però ho dei ricordi bellissimi. E vedere questa Nazionale così performante mi riempie davvero il cuore di gioia»,...