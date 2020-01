Era uno dei nomi sul taccuino di Marco Padalino , ma non sarà Eren Derdiyok l’attaccante che sta cercando il Lugano.

L’ex attaccante della Nazionale svizzera ha infatti deciso di proseguire la sua carriera in Uzbekistan. Derdiyok ha firmato con il Pakhtakor, club della capitale Tashkent. La nuova squadra del 31.enne è prima in campionato e partecipa alla Champions League asiatica. Proprio in questa competizione farà il suo debutto Derdiyok il 10 febbraio.