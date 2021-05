Ci è andato vicino, molto vicino, ma il Chiasso – alla fine – non è riuscito a centrare la salvezza. La squadra di Baldo Raineri, costretta a vincere con tre reti di scarto nello scontro diretto con il Neuchâtel Xamax, si è si imposta, ma “solo” per 2-1. Un risultato che permette ai rossoblù di agganciare i neocastellani in classifica a quota 36 punti, senza però superarli, in virtù di una peggior differenza reti. Nonostante i gol di Hadzi e Dixon nel primo tempo e uno sforzo collettivo encomiabile, il club sottocenerino retrocede così in Promotion League dopo undici stagioni consecutive in Challenge League. Di seguito la cronaca del confronto.



Primo tempo:

I rossoblù partono subito forte e dopo un debole tentativo ospite - neutralizzato da Safarikas al 7’ – iniziano a premere verso la porta di Walthert. Una spinta che porta, al 15’, alla rete d’apertura di Hadzi. L’esterno sinistro, con un tiro preciso e probabilmente deviato, sorprende l’estremo difensore neocastellano sulla sua sinistra, portando in vantaggio i suoi. Un gol che galvanizza gli uomini di Baldo Raineri, spingendoli a premere ancor di più sull’acceleratore. Ecco allora che al 22’ arriva anche il raddoppio di Dixon, che con un tiro a giro da fuori area sugli sviluppi di un corner, porta i suoi sul 2-0. Una rete che ha il potere di far divampare le speranze dei tifosi presenti al Riva IV, portando il Chiasso a -1 dal risultato necessario per centrare la salvezza. Dopo un palo colpito da Nuzzolo al 24’, ci pensa però Parapar a mettere i bastoni tra le ruote per i rossoblù. L’ala destra dello Xamax finalizza infatti un’azione nata da un erroraccio di Marzouk e al 32’ accorcia le distanze, obbligando i sottocenerini a dover segnare nuovamente due gol per salvarsi. Un compito che i padroni di casa tentano di assolvere già nel finale di primo tempo, quando un tiro di Hadzi al 45’ sfiora di poco il palo.

Secondo tempo:

La ripresa inizia con dei ritmi decisamente più blandi, a causa dell’impostazione molto difensiva dello Xamax, che si limita perlopiù a difendere il risultato. I rossoblù tentano di penetrare il muro ospite, spesso però con dei tiri da lontano poco fortunati, come quello di Marzouk al 49’, facilmente controllato da Walthert. Il match torna ad infiammarsi poco dopo l’ora di gioco. Dapprima con un tiro di Mafouta parato da Safarikas al 64’ e poi – un minuto più tardi – con una conclusione in area di rigore da parte di Bahloul, di poco alta sopra la traversa. Lo stesso attaccante del Chiasso impegna ancora l’estremo difensore ospite al 72’, ma anche in questo caso il tiro è fiacco e facilmente controllabile. Negli ultimi dieci minuti più recuperi, i rossoblù tentano il tutto per tutto gettandosi in avanti con la forza della disperazione. L’assalto finale però è spento e non frutta altro che un tiro alto sopra la traversa di Marzouk (all’86’) e un paio di corner finiti in mischia al 90’, senza però sfociare in una rete.

Dopo undici stagioni consecutive in Challenge League, il Chiasso è dunque ufficialmente retrocesso in Promotion League, pur avendo terminato il campionato a quota 36 punti proprio come il Neuchâtel Xamax. A sancire la relegazione del club di confine è però la peggior differenza reti.

