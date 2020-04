Niente partite internazionali fino al 2021?

Il calcio a livello nazionale e internazionale studia i prossimi passi. Il quadro è a dir poco incerto, ma federazioni, leghe, associazioni e club sono chiamate a riflettere circa i possibili sviluppi della stagione. I campionati si finiranno? E se sì come? A fornire alcune indicazioni in merito è stato uno dei vicepresidenti della FIFA, Victor Montagliani. Per il canadese, presidente dell’organo di governo per il Nord e Centro America e i Caraibi, la maggior parte del calcio internazionale potrebbe non essere giocata fino al 2021. Il motivo? Innanzitutto le restrizioni ai viaggi per la pandemia del coronavirus. Ma poi anche e soprattutto la necessità di dare la possibilità ai campionati per club di riprendere. Montagliani è stato a capo della task force della FIFA che doveva pianificare le implicazioni dell’emergenza coronavirus sul calcio. E stando all’alto funzionario, dopo quelle annullate da qui a giugno, potrebbero essere cancellate anche le sfide fra nazionali in programma a settembre, ottobre e novembre. «Penso che i campionati nazionali abbiano la priorità. E quando daremo via libera prime alle partite, dubito che potranno essere a porte aperte» le considerazioni del diretto interessato.