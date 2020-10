A differenza di Basilea e Sion, il Servette non dovrà essere posto in quarantena. E ciò nonostante i due giocatori risultati positivi al coronavirus negli scorsi giorni. La società granata ha reso infatti noto che il medico cantonale ha autorizzato la squadra a proseguire la normale attività sportiva e agonistica. «Alla luce delle misure molto severe adottate dal FC Servette dalla ripresa degli allenamenti lo scorso maggio (mascherine e rispetto delle distanze negli spogliatoi, nessun contatto stretto prolungato) il servizio del medico cantonale ha deciso di non mettere in quarantena l’effettivo e lo staff della prima squadra» il comunicato dettagliato giunto alle redazioni.