Fermi tutti. Parla Dani Wermelinger. Finito sulla bocca di tutti dopo Basilea-Lugano, il capo degli arbitri svizzeri dice la sua su uno degli episodi che ha segnato la sfida di domenica pomeriggio al St. Jakob. E cioè l’intervento con cui Padula, attorno al 50’, ha impedito a Guerrero di gettarsi su invitante traversone dalla destra di Bottani. In piena area, certo, e con una trattenuta ai più parsa piuttosto netta. Questa, perlomeno, la versione di presidente, allenatore e giocatori bianconeri, che - breve riassunto - non hanno mancato di costruire un ponte con quanto successo sette giorni prima a San Gallo. Sì, il fallo da rigore ai danni di Macek, non ravvisato dal direttore di gara Fedayi San e punito in un secondo momento grazie all’intervento di Alain Bieri al VAR. A 24 ore di distanza...