Si chiama «Quarantena League» ed è il primo torneo di calcio virtuale organizzato dalla trasmissione televisiva «Le Iene», dove nessuno, sia per giocarlo che per vederlo, dovrà uscire di casa: la prima regola, infatti, è osservare le misure del Governo italiano per evitare altri contagi da coronavirus. L’iniziativa è dei protagonisti dell’omonimo programma trasmesso su Italia 1 e scatterà giovedì alle 12. Vi parteciperanno molti protagonisti della Serie A, giocando dal divano di casa a FIFA 2020, in diretta sul sito iene.it, ma anche sui canali Instagram e Facebook de «Le Iene».

Le partite saranno commentate da Pierluigi Pardo e dalla Gialappa’s Band. Il torneo, un modo come un altro per trascorrere allegramente e nel modo più spensierato possibile l’obbligo di permanenza a casa, si concluderà lunedì 23 marzo. Prima di «scendere in campo» verranno sorteggiati gli accoppiamenti per le prime partite, in collegamento con casa Marcuzzi e casa Savino.