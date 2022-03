Niente da fare. Non è riuscito, il Lugano di Mattia Croci-Torti, a portare a termine con successo l’operazione sorpasso nei confronti del Basilea. La sfida tra bianconeri e renani, che in caso di successo dei primi avrebbe permesso a Sabbatini e compagni di appropriarsi del terzo posto in classifica, si è conclusa per 2-0 in favore della compagine guidata ad interim dall’ex Guillermo Abascal.