La sfida persa domenica contro lo Young Boys ha lasciato alcuni strascichi a Cornaredo. Vuoi sul piano fisico, vuoi a livello nervoso. «Con il Servette non farò turnover, non sono amico del turnover» taglia ad esempio corto Maurizio Jacobacci, quando proviamo a chiedergli se si trova in difficoltà nel gestire il paradosso bianconero: da un lato dei giocatori a corto di benzina, dall’altro il momento forse peggiore per cambiare gli interpreti. E ciò nonostante i ricambi non manchino. «Quando ho operato delle modifiche sono stato criticato, mentre ora mi viene quasi suggerito. A questo punto ditemi voi cosa fare» prosegue, netto, l’allenatore. Aperta parentesi: nessuno aveva menzionato la parola «turnover». Chiusa parentesi.

Con il rientro di Guerrero a sinistra e il possibile ritorno alle due punte, qualcosa comunque dovrebbe mutare. Anche se il grattacapo maggiore, «Jaco» ce l’ha nel cuore della difesa, già orfana di Maric. «Oss è stato toccato duro alla caviglia e non è sicuro che potrà essere della partita». Già, mercoledì sera in Ticino arriva il Servette. E l’allenatore del Lugano non si fida: «Il loro potenziale offensivo è importante. Penso a Kyei (e alle sue 8 reti), Schalk e Stevanovic. Per tornare a vincere, il nostro obiettivo, servirà una grande gara». E, dicevamo, il risveglio di alcuni tenori bianconeri. «Baumann? Il suo secondo tempo mi è piaciuto. Deve rimanere sereno» indica Jacobacci. Mentre su Sabbatini e Kecskés, sostituiti dopo appena 45’ domenica, il tecnico ricorda che erano a rischio squalifica.

Il Lugano non vince da quattro partite. A Cornaredo, addirittura, da fine novembre. E intanto la classifica ha visto il Lucerna - penultimo e domenica avversario dei bianconeri - portarsi a -6. «È un momento importante, sì, ma non ha senso guardare troppo in là. Ogni partita conta perché mette in palio punti. E noi vogliamo prendere un match alla volta» conclude il tecnico.

