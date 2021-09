Ah, l’Europa League. La musichetta non sarà quella della Champions, ma parliamo comunque di grandi partite. Tutto molto bello, a maggior ragione se l’avversario si chiama Glasgow Rangers. Peccato che Xherdan Shaqiri, fresco di esordio in campionato con il Lione, dovrà godersi un simile spettacolo dal divano di casa. Se l’UEFA ha trovato una soluzione affinché Guimaraes e Paqueta, di ritorno dal Brasile, potessero recarsi in Scozia, il folletto rossocrociato è stato fermato prima di salire sull’aereo: l’elvetico, infatti, non ha «un percorso vaccinale completo» fa sapere l’Equipe.