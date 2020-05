Nome, cognome e temperatura. È la prassi, per giornalisti e fotografi a bordocampo. C’è chi si è scordato la mascherina. Tuttavia, un inserviente del Lugano interviene subito: «Prendine una delle nostre» dice con gentilezza. Al cancello della tribuna Monte Brè è un viavai continuo. Allenarsi ai tempi del coronavirus, per certi versi, è una vera impresa. Cambiano le distanze, i rapporti fra i giocatori, le dinamiche, i famosi (e temuti) contatti. Eppure, in campo i sorrisi si sprecano. Angelo Renzetti, il presidente, si lascia scappare un commento entusiastico: «Li vedo motivati» afferma guardando i suoi ragazzi.