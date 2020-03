Christian Constantin l’ha fatta grossa. Grossissima. Un’altra volta. Il presidentissimo del Sion ha licenziato tutte le sue stelle. Colpevoli di non aver accettato il lavoro ridotto, una boccata d’ossigeno essenziale per le società sportive in piena emergenza coronavirus. Già, senza partite e nemmeno allenamenti improvvisamente i calciatori sono diventati un peso. Enorme, considerando i mancati introiti da stadio. Proprio «CC» in persona aveva proposto questa misura ai dipendenti amministrativi, allo staff tecnico e all’intera rosa. Chiedendo, fra le altre cose, un minimo di solidarietà visto il periodo. Tutti hanno detto sì. Tutti tranne Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye e Johan Djourou. Le stelle, appunto....