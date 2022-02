In fondo Mattia Croci-Torti, alla vigilia della trasferta nell’Oberland bernese, lo aveva detto. «Sappiamo che guerra andremo a fare a Thun». Già. La profezia del tecnico bianconero, nella mite notte della Stockhorn Arena, si è rivelata corretta. Per conquistare l’accesso alle semifinali, il suo Lugano ha dovuto soffrire. Tanto, troppo. Come quasi mai gli è capitato in stagione. Nel pieno rispetto della tradizione della Coppa Svizzera, e di un campo storicamente indigesto ai bianconeri. Ma alla fine, a sei anni di distanza dalla cavalcata targata Zeman, è riuscito a staccare il biglietto per il penultimo atto.

Un’inutile partenza lampo

Il paradosso è che, a dispetto della battaglia preannunciata, il primo quarto d’ora del confronto sembrava aver indirizzato Sabbatini e compagni verso una serata...