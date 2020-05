Ora è anche una grana giudiziaria. Sì, l’impatto del coronavirus sul calcio svizzero entra in nuova dimensione. Che non è più solo sportiva e, per le conseguenze della crisi sanitaria, di carattere finanziario. A gettare ulteriore benzina su di un dossier già in fiamme è stato l’Yverdon, club ambiziosissimo di Promotion League. Coadiuvato da un team di avvocati il presidente Mario Di Pietrantonio ha preso carta e penna e si è rivolto direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Proprio così. Alla società vodese non è andata giù la recente decisione dell’ASF, che ha svuotato di senso sportivo la stagione 2019-20 per tutti i campionati dalla Promotion League in giù: niente promozioni, niente retrocessioni. Tradotto per l’Yverdon, leader incontrastato della categoria prima dello stop, tanti saluti all’ascesa in Challenge League.

«La Città è con noi»

Di Pietrantonio è risoluto. E illustrandoci le ragioni di questo passo - anticipato dal quotidiano «la Région» - il numero uno del club non fa sconti a nessuno: «Con i nostri legali abbiamo analizzato a fondo le motivazioni addotte dal presidente dell’ASF Dominique Blanc per annullare la stagione. Non tutto quadra. Anzi. A livello di regolamento riteniamo vi siano delle lacune. Ecco perché ci siamo rivolti al TAS. Vogliamo andare fino in fondo. E anche oltre». Questo per quanto riguarda la forma. Nella sostanza il presidente dell’Yverdon parla invece di una decisione «profondamente ingiusta e illogica». Il motivo? «Per noi significa gettare nel cestino molti ma molti soldi. Per provare a centrare la Challange League tra la scorsa stagione e quella attuale sono stati investiti 4 milioni di franchi. Ai quali aggiungere altri 2 milioni che ho messo di tasca mia per i lavori d’ammodernamento dello Stade Municipal». Denaro, questo, figlio delle mire sportive della società, ma anche dei vincoli imposti dalla Lega. «Ed è la cosa che più mi fa innervosire» ammette Di Pietrantonio: «La Swiss Football League ha chiesto al club di fare un salto di qualità per poter ottenere la licenza di gioco in Challenge League. Cosa che abbiamo fatto. Da un lato oggi la squadra si compone di 14 giocatori professionisti, dall’altro insieme alla Città - che sostiene il nostro ricorso - sono stati messi sul piatto circa 10 milioni per il rifacimento dello stadio. Bene. Peccato che ora si compari l’Yverdon a un qualsivoglia club amatoriale di Quinta Lega. Mi spiace ma questa disparità di trattamento non è tollerabile».

L’assemblea e la pressione

Per il presidente dei vodesi a peggiorare le cose potrebbe inoltre essere l’assemblea generale straordinaria della SFL del 29 maggio. «Se si dovesse davvero optare per una Super League a 12 squadre e una Challenge a 8 si assisterebbe alla morte della lega cadetta. Un’altra scelta sbagliata, che dimostrerebbe la palese mancanza di strategia della Swiss Football League. Un organo sprovvisto di una visione sul medio termine, che non pensa al calcio di formazione e a cui interessano solo i soldi». Un discorso - facciamo notare - che potrebbe ad ogni modo valere per lo stesso Yverdon. «Certo, difendo anch’io la mia parrocchia» replica Di Pietrantonio: «Ma vi assicuro che la decisione di ricorrere alla giustizia sportiva non è da intendere come mezzo di pressione in vista dell’assemblea di fine maggio. Lo ripeto: di fronte ad alcune incongruenze nel regolamento vogliamo vederci chiaro».

«Anche l’ACB festeggerebbe»

Il presidente dell’Yverdon, va da sé, fa il tifo per la formula 12+10. Non a caso ad affiancarlo sul piano legale potrebbe presto esserci anche il Rapperswil, secondo club di Promotion che beneficerebbe di un eventuale allargamento della Challenge League. «Temo però che a prevalere saranno gli interessi dei singoli» rileva Di Pietrantonio. Già, perché oltre a richiedere una modifica degli statuti della SFL (e dunque il voto dei due terzi e non di soli 11 club), portare da 20 a 22 squadre la Lega significherebbe spartire la torta dei diritti tv con più commensali. «In questo momento - conclude il presidente dell’Yverdon - siamo la società più lesa del calcio svizzero. E vi assicuro che in Promotion sarebbero tutti contenti di vederci fare il salto di categoria, Bellinzona compreso».

