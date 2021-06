Avrebbe dovuto parlare due giorni fa, in conferenza stampa, accanto a Leonid Novoselskiy. Invece, Thyago Rodrigo De Souza, davanti ai media non ci è andato. Un gesto letto da molti in chiave negativa, che l’ambiente bianconero ha mal digerito. Oggi l’imprenditore brasiliano, ormai ex (quasi) nuovo proprietario del FC Lugano, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua: «Lo avrei fatto anche prima, ma era giusto permettere a Leonid e Angelo di chiarire le rispettive posizioni ed esprimere le loro intenzioni».

«Non c’è stato abbastanza tempo»

Detto, fatto: il Lugano è tornato in mano a Renzetti, con tanti saluti a De Souza e Valbusa. «Mi spiace davvero tanto – ci dice l’imprenditore brasiliano -. Ma non sono sorpreso. Data la situazione, era giusto che mi ritirassi provvisoriamente. Purtroppo devo ammettere che è stato commesso un errore di valutazione in merito alla richiesta della mini-licenza, dettato dalla fretta di doverci muovere in tempi stretti per completare l’acquisizione del club. Abbiamo sottovalutato il processo e le richieste della Swiss Football League (SFL) alle quali ottemperare. A posteriori, forse sarebbe stato meglio optare per un’entrata nel consiglio d’amministrazione a partire da questa stagione, procedendo però con l’acquisto vero e proprio della società soltanto a partire dalla prossima, così da poter preparare con più calma e attenzione tutta la documentazione necessaria. Purtroppo, senza l’avallo della SFL, ci siamo ritrovati in una sorta di circolo vizioso: io non potevo investire senza la certezza che il club sarebbe passato nelle mie mani e allo stesso tempo Angelo non poteva ricevere l’ammontare richiesto. Per uscire dallo stallo è dunque stato giusto dividere temporaneamente le nostre strade, per il bene del club, della città e anche del nuovo stadio. È stato fatto un passo indietro, per – si spera – poterne poi fare due in avanti».

La domanda che tutti si pongono, alla luce anche di quanto affermato ieri da Angelo Renzetti, è però un’altra: ma i soldi per acquistare il Lugano, c’erano davvero? «Certo, non è mai stato un problema legato al denaro – ci assicura De Souza -. La questione purtroppo è molto semplice. Abbiamo sottoposto la nostra richiesta per la mini-licenza e la SFL ci ha risposto – venerdì scorso - che per dare il via libera alla cessione, dovevamo dimostrare di avere la liquidità necessaria sia per coprire una comprovazione di fondo del 30% del budget in vista della stagione (circa 3,5 milioni di franchi), sia per sistemare il bilancio dell’anno vigente che – secondo i dati finanziari ufficiali – vede il Lugano sotto di 7,9 milioni. A questa somma vanno poi evidentemente aggiunti i milioni necessari per pagare a Renzetti il suo 60% di quote societarie, stimato attorno ai 4,7 milioni. Ripeto, questi soldi ci sono tutti, ma era semplicemente impensabile riuscire a muoverli tra venerdì scorso e oggi, rimanendo nei tempi stabiliti. Banalmente, o pagavo Angelo o fornivo le garanzie richieste dalla lega, ma non potevo fare entrambe le cose. A questo si aggiunge il fatto che la SFL necessitava di alcuni documenti che avevo a disposizione soltanto in lingua originale e farli tradurre in maniera certificata non è un processo rapido. Resto dell’idea che se non ci fosse stata la questione della mini-licenza, tutto si sarebbe risolto in maniera positiva, anche se evidentemente comprendo la necessità di inserire un processo di verifica in questo genere di trattative».

«Rimarrò vicino al club»

De Souza, ad ogni buon conto, non si dà per vinto: «Anzi, tutt’altro – ci dice -. Quello che ci tengo a dire a tutto l’ambiente bianconero e al resto del cantone, è che l’unica cosa che voglio è il bene del Lugano. A Cornaredo ci sono Angelo e Leonid che hanno il club bianconero nel cuore e per me è lo stesso. Nei prossimi mesi cercherò di rimanere vicino alla società e se possibile di sostenerla, in qualsiasi modo. Poi in un futuro – spero non troppo lontano -, con i tempi giusti e la necessaria tranquillità per agire, chissà che le cose non possano finalmente avere un risvolto positivo».

Per far sì che ciò accada, bisognerà però ricucire i rapporti sia con gli attuali azionisti, sia con l’ambiente bianconero: «Con Renzetti e Novoselskiy non ci sono attriti, anzi. Ho parlato con loro già ieri e cercheremo di mantenere un contatto costante anche in futuro. Mi rendo invece conto di essere forse entrato con eccessiva foga nel mondo bianconero, spinto dalla volontà di far bene. In futuro mi piacerebbe dimostrare - con i fatti - che non sono la persona che alcuni pensano che io sia. Vorrei ripulire la mia immagine, perché ciò che la gente trova quando fa delle ricerche sul mio conto navigando in rete, non corrisponde alla verità. Posso provare a chiunque che la mia fedina penale è pulita e che sono incensurato».

«Mi spiace per la situazione attuale»

Ora che il discorso cessione è stato accantonato, c’è da fare i conti con ciò che resta dopo le ultime – turbolente – settimane: «Mi spiace davvero tanto – ci dice amareggiato l’imprenditore brasiliano - perché mi rendo conto che ad oggi la situazione non è ideale, soprattutto sul piano sportivo. Se prima era già difficile, ora con tutti i recenti sviluppi lo è diventato ancora di più e di questo mi rammarico».

Un primo passo nella giusta direzione sarebbe quello di chiarire la posizione del nuovo tecnico. Abel Braga attualmente è ancora a Milano, in quarantena e in attesa di poter (forse) fare il suo approdo in Ticino: «Da quel che ho capito, Renzetti lo incontrerà in questi giorni per capire se accetterà di approdare a Lugano nonostante i recenti sviluppi. Io mi auguro che sia così, perché Abel è un grande allenatore e una piazza come quella bianconera merita di godere di un personaggio simile. Vorrei infine ribadire che, al contrario di quanto alcuni affermano, i contratti firmati sia da lui che da Demba Ba non sono così onerosi come si potrebbe credere. Entrambi si sono ridotti – e davvero di molto – lo stipendio rispetto ai precedenti accordi, per sposare la causa bianconera» chiosa De Souza.

