L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live. E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, la promozione in Super League del Bellinzona. Correva l’anno 2008. Riviviamo quella notte di San Gallo grazie all’articolo firmato da Tarcisio Bullo, inviato al vecchio Espenmoos per l’occasione.

Lo spareggio col San Gallo restituisce al Bellinzona quel che un campionato disputato ad altissimi livelli aveva tolto ai granata. Lo «scippo» operato dal Vaduz ai danni dei bellinzonesi viene riparato da due-vittorie-due ottenute contro la compagine di categoria superiore e questo incredibile, splendido risultato spalanca le porte della Super League alla squadra del presidente Morelli, che ritrova la massima serie dopo 18 anni passati non solo nel purgatorio di quella che oggi è la Challenge League, ma addirittura con un doloroso passaggio in Prima lega.

Tutto dimenticato: la serata di San Gallo apre scenari nuovi per la società sopracenerina, dei quali per intanto è inutile parlare, perché in questo momento è giusto celebrare la doppia vittoria e il raggiungimento di un traguardo che, visto il blasone dell’avversario, era tutt’altro che scontato.

Il Bellinzona ha retto il confronto di ieri sera dimostrando una grande intelligenza tattica e la freddezza propria di una squadra composta da consumati campioni. Nessun passaggio a vuoto, tanta concentrazione e tanta sofferenza prima della gioia finale, in una partita che doveva essere – ed è stata – di contenimento e contropiede.

Il San Gallo, che alla vigilia dell’inaugurazione della sua nuova sontuosa Arena torna tra i cadetti dopo 14 anni di permanenza nell’élite del calcio nazionale, ha attaccato a testa bassa sin dalle prime battute di gioco.

Spinto dall’entusiasmo di un pubblico che non ha mai cessato un attimo di incitare i propri beniamini, i sangallesi hanno trovato sulla loro strada una squadra intrattabile in difesa, con un portiere in vena di protagonismo.

E dire che le cose non si erano messe bene per gli uomini di Petkovic, che già al 4’ perdevano Carbone per un infortunio alla caviglia. L’allenatore allora rimescolava le carte con grande intuito ed intelligenza, inserendo Wahab a centrocampo, arretrando al centro della difesa Moresi e spostando lateralmente Mangiarratti. Ne sortiva un reparto arretrato decisamente in vena di prodezze, che ha chiuso, con la complicità di La Rocca e dei centrocampisti, ogni varco ai sangallesi.

I granata, copertissimi e con i due centrocampisti laterali Miccolis e Lulic costretti praticamente a giocare all’altezza della difesa per contrastare le costanti proiezioni offensive di Callà e Marazzi, nel primo tempo correvano soltanto un paio di rischi, al 20’ quando Bucchi rispondeva alla grande ad Ural, e al 24’, quando il lungo Koubsky, di testa, sugli sviluppi di una punizione di Weller mandava la palla a far la barba al palo sulla destra del portiere granata.

Tra l’incredulità generale e la folle gioia degli ospiti, al 36’ maturava però il gol di Neri, lasciato liberissimo in mezzo all’area dai sangallesi e bravissimo a sfruttare di testa un cross di Wahab per lo 0-1. Il gol, se non spingeva definitivamente il Bellinzona in Super League, inguaiava però in maniera quasi irrimediabile il San Gallo, che dopo la pausa cercava in tutti i modi di riaprire la contesa.

Sbagliavano l’impossibile i padroni di casa, con Aguirre, l’inguardabile Zé Vitor, col genero­sissimo Callà, con Schneider e Koubsky, che ad un certo punto della gara Balakov ha comprensibilmente rimosso dalla posizione di libero, nel tentativo di sfruttare nella zona offensiva i suoi quasi 200 centimetri.

Se c’è un errore che il San Gallo ha commesso, ieri sera, è stato quello di attaccare puntando quasi essenzialmente sui lanci lunghi e sui cross dalle fasce. Nel mezzo della difesa granata, Moresi, La Rocca e Mangiarratti sono stati delle torri assolutamente inespugnabili ed hanno rimandato al mittente tutti i palloni indirizzati dalle loro parti. Poi, nel mezzo del campo, Rivera, Taljevic e Lulic hanno cercato di fare il possibile e l’impossibile per tener su la palla, sulla quale gli invasati padroni di casa ad un certo punto si gettavano a corpo morto.

Il Bellinzona ha eretto una trincea inespugnabile e non ha mai dato l’impressione di cedere ai sangallesi. Gli uomini di Petkovic hanno giocato con una lucidità straordinaria, hanno saputo mantenere la calma in ogni frangente, si sono battuti con eleganza su tutti i palloni. E alla fine hanno anche infierito su un avversario ormai disperato, andando, prima di far esplodere la festa, a segnare addirittura il raddoppio.

Che impresa, ragazzi!

Il video con le due partite di spareggio contro il San Gallo.

