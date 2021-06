Il Qatar permetterà solo alle persone completamente vaccinate contro la COVID-19 di entrare allo stadio per assistere al Campionato mondiale di calcio 2022 ed è inoltre al lavoro per garantire un milione di dosi nel caso in cui gli sforzi di immunizzazione globali dovessero ritardare. Lo ha dichiarato il primo ministro Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, citato dalla «Reuters». Il Qatar ospiterà la competizione di quattro settimane a novembre del prossimo anno e il presidente della FIFA ha fatto sapere che le partite si giocheranno in stadi pieni. Il primo ministro del Paese arabo ha spiegato: «Stiamo negoziando con un’azienda per fornire un milione di dosi di vaccini anti COVID-19 al fine di immunizzare e vaccinare chi arriva in Qatar». Al momento il Qatar sta somministrando agli abitanti i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Le dosi inoculate sono 2,8 milioni, sufficienti ad immunizzare circa il 50,8% della sua popolazione.