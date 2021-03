Ancora tre gol. Come 30 anni fa, quando la vittoria rossocrociata venne però etichettata con tutt’altra enfasi. No, a questo giro a Sofia non sono serviti miracoli per avere la meglio della Bulgaria e del gelo. A concedersi alle reti ospiti non è nemmeno stata la porta che, allora, accolse come una benedizione la doppietta di Knup e soprattutto - allo scadere - la cavalcata trionfale di Kubilay Türkyilmaz. Di più: al contrario dello storico successo ottenuto il 1. maggio del 1991, ieri la Svizzera ha liquidato la pendenza in appena 12 minuti. Un nuovo record nella storia elvetica, ma soprattutto i primi, importanti passi avanti sulla strada che porta verso il Mondiale in Qatar.

Consegne rispettate

Le consegne di Vladimir Petkovic sono dunque state rispettate alla perfezione. Quantomeno nel primo...