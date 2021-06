È fatta. L’attesa è (quasi) finita. Domani sera, ore 21, la Svizzera incontrerà l’Italia allo stadio Olimpico di Roma. Un match che scalda gli animi, soprattutto in Ticino. Le due nazionali non si incontrano da ben undici anni. L’ultima volta era il 5 giugno del 2010 e a Ginevra finì con un pareggio. Il fermento è quindi altissimo e non mancano i confederati che, complice anche la voglia di tornare alla «normalità», hanno prenotato la trasferta. Per l’occasione tornerà il pubblico sugli spalti e tra quei 15 mila spettatori ci saranno i rossocrociati fuori casa. Che potranno cogliere l’occasione per farsi un giretto a Roma. Tra Piazza Navona, Colosseo, Fontana di Trevi, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, San Lorenzo e Trastevere (solo per citarne alcuni), non bisogna dimenticarsi di soddisfare anche la pancia.

Ecco quindi la nostra piccola guida di (dovevano essere dieci, sono un po’ di più grazie all’amico Mastro, menzione speciale) posti in cui andare a mangiare, durante il soggiorno nella capitale italiana. E anche qui, la lista potrebbe essere lunghissima.

La pizza di Remo a Testaccio

Per alcuni è una vera e propria istituzione. La pizza romana, bassa e croccante, anzi «scrocchiarella». L’ambiente e il servizio sono molto spartani. L’atmosfera è «caciarona», si entra per mangiare e poi si va via, lasciando il posto a chi è fuori in fila. Ma il tempo per una battuta con il personale non manca mai.

Da Meo Patacca, Trastevere

Uno dei luoghi più tipici in cui assaggiare la cucina romana. L’Ettore del pasoliniano Mamma Roma vi trovò lavoro per un breve periodo. Meo Patacca è la maschera romana della commedia dell’arte, spavaldo, impertinente, ma dal cuore buono, attaccabrighe ma senza tralasciare la simpatia. In questo ristorante tutto parla di Roma e romanità. Meglio mangiare di fuori, con la musica e l’atmosfera di Piazza dei Mercanti.

Trattoria Sora Lella

Come dimenticare la Sora Lella, resa famosa da Bianco, rosso e Verdone? Elena Fabrizi, sorella dell’attore Aldo, è morta nel 1993, ma il suo ristorante è ancora aperto e gestito dai nipoti. E non è solo per romani. Si trova sull’Isola Tiberina, con la meravigliosa basilica di San Bartolomeo. Le ricette sono quelle della nonna: polpettine, supplì, amatriciana (anche con gli gnocchi) e carbonara, coda alla vaccinara e trippa.

Checco er Carettiere, Trastevere

Ottantacinque anni di attività, dietro Piazza Mastai, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui era solito mangiare il regista Sergio Leone, che amava gli stornelli romani e adorava carciofi alla giudia, bombolotti all’amatriciana, involtini al sugo, sformato di patate e torta allo zabaione. Il tutto accompagnato dal vino dei Castelli.

Armando al Pantheon

La zona è quella di mille locali acchiappaturisti. Ma questo locale, conosciutissimo, è il tempio della romanità, quella vera. L’eredità di papà Armando, che fondò il ristorante nel 1961, è stata raccolta dai figli. E qui anche la scelta del vino ha la sua importanza. Qualcuno si azzarda a definire la sua «la migliore carbonara di Roma».

La Villetta

Se volete gustare la trippa «mosciarella» e le melanzane «unte frascide» questo è il posto che fa per voi. A due passi dalla Piramide Cestia, racchiude il vero senso della Città eterna. Tanto da attirare pure Er Pupone, che nelle rare occasioni in cui si avventurava in città, non riusciva a resistere al tris «Roma», un piatto dedicato alla «Magica» che unisce gli assaggi di amatriciana, gricia e carbonara.

Il Secchio e l’Olivaro, Ostiense

Un locale che dà più il senso del post partita. In cui mangiare (la pizza e le bruschette che «valgono una cena»), bere (la birra artigianale nella caraffa refrigerata) e parlare.

Il Trapizzino

Per i più «modaioli», è il trend culinario degli ultimi anni a Roma. È l’unione tra la pizza e il tramezzino: un triangolo croccante di pizza bianca farcito con i classici della tradizione. Ce n’è più di uno a Roma, ma il consiglio è di recarsi in Piazza Trilussa.

Lo Scopettaro

La leggenda narra che, prima di essere una trattoria, fosse un laboratorio di scope di saggina che riforniva anche lo Stato Pontificio. Ma quando un giorno la proprietaria del negozio, per accontentare il marito, mise a cuocere in un angolo della pasta e fagioli, il profumo attirò i passanti che si affacciarono chiedendo se si potesse mangiare. Da quel giorno (del 1930) i piatti tipici diventarono la regola e lo scopettaro divenne trattoria, culla dei sapori più antichi della capitale. Grandi classici preparati a regola d’arte.

Trattoria La Vittoria

Consigliato a chi si trova nei pressi del Vaticano e non ha voglia di finire in uno dei tanti locali turistici «buttadentro». Qui non merita solo il cibo, ma anche la location. Locale accogliente, buon cibo e prezzi onesti.

Romolo e Remo, nel quartiere San Giovanni

Mangioni e amanti dei carboidrati fatevi avanti. In questa trattoria romana è possibile gustare i piatti della tradizione (dalla coratella con carciofi alla coda alla vaccinara), ma anche e soprattutto i primi piatti. La sera, infatti, c’è il «magna che te passa». Chi riesce a consumare 13 assaggi dei 44 primi (sì, ci sono ovviamente anche carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe) disponibili, se ne torna a casa senza pagare il conto.

Da citare, quali luoghi della tradizione a Trastevere, ci sono anche Otello (porzioni abbondanti, prezzi accessibili e cucina romana), Popi Popi nei pressi di Piazza San Cosimato e l’Impiccetta («il carboidrato dei campioni» per qualcuno su TripAdvisor). A Testaccio pure Flavio al velavevodetto, Checchino, Felice, Agustarello e Pecorino.

