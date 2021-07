Abel Braga non si nasconde. La delusione, dopo la sconfitta all’esordio patita per mano dello Zurigo, è cocente. Ma l’analisi dell’esperto tecnico brasiliano - al termine dei primi novanta minuti stagionali - è lucida e puntuale: «Il risultato non rispecchia quanto è accaduto in campo, ma al tempo stesso abbiamo anche commesso degli errori importanti. Non meritavamo di perdere, ma dobbiamo altresì accettare che ci sono aspetti del nostro gioco che vanno migliorati».

Soddisfatti a metà

È un fiume in piena, il 68.enne sudamericano. Snocciola una serie di statistiche favorevoli ai bianconeri - 66% di possesso palla, 11 corner a 0, 22 tiri a 10 -, ma poi rileva anche quanto non ha funzionato a dovere. Un po’ bastone e un po’ carota, insomma: «Sono soddisfatto a metà, mettiamola così. Dal punto di...