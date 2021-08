Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro odierno tra Leonid Novoselskiy, azionista di minoranza dell’FC Lugano, e i rappresentanti di Joe Mansueto, il miliardario americano interessato all’acquisto del 100% del club. «L’offerta non è accettabile», ci spiega Novoselskiy. «Non ho ricevuto risposta alle mie domande e alle mie richieste, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Io credo che quella dei giovani sia l’unica strategia sostenibile a lungo termine per il Lugano».

Come noto, il gruppo legato al proprietario dei Chicago Fire, squadra della MLS, ha già trovato un accordo con Angelo Renzetti. Il presidente bianconero, azionista di maggioranza con il 60%, non era presente al meeting. Dal suo punto di vista, l’offerta statunitense è irrinunciabile. Il gruppo di Mansueto avrebbe però fretta di subentrare per appianare la situazione finanziaria del club e mettersi subito a fare mercato. Come previsto da un contratto parasociale sottoscritto con Renzetti, Novoselskiy, detentore del 40% dell’FCL, può esercitare un diritto di prelazione entro 30 giorni dalla presentazione di una formale offerta da parte di terzi. Una finestra temporale che per gli americani rappresenterebbe un problema. Il tempo stringe.

Parlare con chi mette i soldi

All’incontro con Novoselskiy c’era Bernard Heusler. Tramite la società di consulenza HWH, l’ex numero uno del Basilea sta lavorando per Mansueto. Era inoltre collegato in videochiamata Georg Heitz, direttore sportivo dei Chicago Fire ed ex ds dei renani. Mansueto non ha partecipato alla riunione. «Ed è un’altra cosa che non va bene», spiega il russo. «Io sono abituato a parlare con quelli che mettono i soldi. È solo la proprietà che pensa a lungo termine e che può prendere certi impegni».

Se arriverà un’offerta formale, Novoselskiy dovrà agire nei tempi previsti. I famosi 30 giorni. «Ma non è ancora il caso», afferma. «Dirò di più: sono pronto a considerare tempi più brevi se e quando arriverà un’offerta chiara. Non voglio far trascorrere 30 giorni senza fare niente. Se decido di far valere il mio diritto di prelazione, ho tutto l’interesse ad agire in fretta. Da parte mia, ho anche proposto diverse idee da considerare, ma senza successo. Loro vogliono il 100% delle azioni, mi hanno proposto di vendere la mia quota e di farmi da parte. Il tutto senza darmi garanzie sulla continuità del progetto legato al settore giovanile».

Discussione interrotta

Per ora non è previsto un nuovo incontro. «Lasciandoci, ho ribadito che questa proposta, così come è stata presentata, non è accettabile», dice Novoselskiy. «Se vorranno sottopormi un’altra offerta o venire qui dagli Stati Uniti per parlare di persona, entrando nei dettagli discutendo di strategie, idee, filosofie, sarò ben disposto ad ascoltarli. Ora come ora, non capisco cosa ci sia nelle loro teste, quale sia la loro visione, a parte mettere i soldi per chiudere il deficit. Voglio capire cosa intendono fare e come mai non sono interessati ad una collaborazione con me. È un loro diritto, sia chiaro, ma io ho delle responsabilità nei confronti di tante famiglie. Sto cercando altre soluzioni, ma sono aperto a discutere con tutti. Altrimenti torniamo al contratto, all’offerta vincolante e ai 30 giorni di tempo per esercitare il mio diritto di prelazione. Ho detto loro che già due mesi fa avrebbero potuto fare un’offerta vincolante ufficiale. Avrebbero accelerato i tempi».

Renzetti non mette il becco

Da noi interpellato sull’esito dell’incontro, Angelo Renzetti non si sbilancia: «Non posso metterci il becco e non voglio farlo. Io ho gestito la parte che mi riguarda e sarei contento se l’operazione andasse in porto. Mansueto è una forza della natura a livello economico e progettuale. Ma non posso indurre Leonid a vendere».

La situazione finanziaria del Lugano, intanto, sembrerebbe tutto fuorché rosea. Anzi, c’è chi parla di quadro pericolante.

©CdT.ch - Riproduzione riservata