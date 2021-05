Si fa ancora più difficile la situazione del Chiasso. Ultimi in classifica e in trasferta a Wil per una partita importantissima, i rossoblù non sono riusciti a portare a casa i tre punti che sarebbero valsi l’aggancio ai danni di Xamax e Kriens, fermi a +3. Gli uomini di Raineri sono stati fermati dai sangallesi sul risultato di 3-2.