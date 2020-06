Secondo il domenicale «SonntagsBlick», il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un altro procedimento penale contro l’ex presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Joseph Blatter. L’imputazione è di amministrazione infedele e l’indagine riguarda anche l’ex segretario generale della FIFA Jérôme Valcke e l’ex direttore finanziario Markus Kattner. Le indagini si riferiscono a un pagamento di un milione di dollari alla federazione di calcio di Trinidad e Tobago, che è stato addebitato il 13 aprile del 2010 sul conto UBS della FIFA. Il denaro era stato definito come prestito, ma non è mai stato rimborsato. E nello stesso anno il pagamento è stato convertito in sovvenzione, precisa il domenicale.