Svizzera-Ucraina si farà? Sì, anche se la variabile impazzita coronavirus potrebbe scombinare i piani dell’UEFA. Per il momento, le autorità sanitarie del Canton Lucerna hanno dato il via libera alla nazionale di Andriy Shevchenko: la squadra potrà effettuare la rifinitura alla Swissporarena questa sera alle 18. I giocatori e lo staff tecnico dovranno arrivare allo stadio già vestiti per l’allenamento senza, quindi, usufruire degli spogliatoi. A causa di nuove positività in squadra, dopo quelle emerse prima della partita contro la Germania, fra stasera e domani mattina verranno effettuati nuovi test a squadra e staff. In base ai risultati, verrà quindi presa una decisione in merito al regolare svolgimento della partita o meno. Nel frattempo, tre giocatori della Under 21(Serhiy Buletsa, Oleksandr Nazarenko e Heorhiy Sudakov) sono risultati negativi stamane al tampone e raggiungeranno Zurigo con un volo da Kiev.