A sostegno di una riforma, beh, grandi nomi del pallone. Uno su tutti, Roberto Carlos. Il quale pone l’accento in particolare sulla salute dei calciatori e delle calciatrici. A furia di giocare, dice il brasiliano, «il rendimento dei giocatori comincia a calare automaticamente, perché non si ha tempo per riposare». E ancora: Per quanto riguarda i viaggi, oggi andrebbe così: lascerei Madrid, per esempio, per andare a San Paolo, Buenos Aires o Caracas in Venezuela e non avrei nessun tempo di recupero. Un domani, con questa idea della FIFA, cosa cambierebbe? Beh, il numero di viaggi sarebbe ridotto poiché le partite di qualificazione si farebbero in un mese. Quindi, andresti e avresti il tempo di allenarti, giocare bene, riposare e tornare al tuo club. Sì, questa è un'ottima idea per i giocatori e per i club».