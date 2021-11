Sole e cielo terso. Una cornice suggestiva, quasi da cartolina, che ieri a Cornaredo - in occasione del secondo allenamento della nazionale elvetica - non ha però illuso nessuno. Sì, perché in casa rossocrociata - al netto del meteo - continua infatti a piovere copiosamente sul bagnato. Anche ieri la già chilometrica lista degli infortunati si è arricchita di un nuovo nome. Quello dell’attaccante ticinese Mario Gavranovic, acciaccatosi nell’ultimo impegno di campionato con il suo Kayserispor e tuttora alle prese con un doloroso infortunio al piede. La sua presenza a Roma non è ancora del tutto esclusa, ma per il momento «Gavra» non riesce nemmeno ad allenarsi con il resto dei compagni.

L’ottimismo dell’esterno

Un ulteriore grattacapo, dunque. L’ennesimo per Murat Yakin, che non a caso - per correre ai ripari - ha deciso di richiamare a Lugano Cedric Itten. A doversi aggiustare in corso d’opera, a margine della seduta di ieri, sono però stati anche gli addetti alla comunicazione della federazione elvetica. Davanti a microfoni e taccuini avrebbe infatti dovuto presenziare proprio Gavranovic, sostituito all’ultimo minuto da Silvan Widmer. Che, tra un sorriso e l’altro, ha approfittato dell’occasione per tentare di infondere sicurezza e positività ad un ambiente sempre più incredulo di fronte alle notizie che giungono dall’infermeria.

«Ammetto che può apparire quasi paradossale, detto da chi pochi giorni fa ha visto uscire dal campo per infortunio due compagni di nazionale - ha affermato il diretto interessato, in riferimento alla sfida del suo Magonza contro il Borussia Mönchengladbach, costata cara sia a Breel Embolo che Nico Elvedi -. Però io resto ottimista. Le loro defezioni, così come quelle di Xhaka, Seferovic, Fassnacht, Zuber e forse Gavranovic, sono importanti. È inutile girarci attorno. Tuttavia ho grande fiducia nelle qualità e nella profondità del nostro gruppo. Ci sono altri elementi pronti a prendere il posto di chi sarà assente, facendo altrettanto bene. Tutti saremo chiamati a dare qualcosina in più, ma è proprio nelle difficoltà che spesso ci si esalta. Molti di questi giocatori hanno aspettato a lungo una chance: ora è giunto il momento di coglierla».

Il passato non fa più male

Parla per esperienza diretta, il 28.enne argoviese, che in nazionale ha spesso dovuto masticare amaro. Ironia della sorte, proprio al termine di un ritiro a Lugano - nel 2016 e nel 2018 - l’ex Udinese aveva dovuto dire addio al sogno di prendere parte agli Europei francesi e ai Mondiali russi. Oggi invece, dopo aver colto la sua occasione a Euro 2020, il terzino del Magonza affronta il raduno ticinese con tutt’altro spirito: «Sì, da allora il mio status all’interno del gruppo è cambiato in meglio e questo mi fa davvero piacere, ma in questi giorni evito di pensare al passato. Mi sono lasciato alle spalle quelle delusioni e ora per me contano soltanto le ultime due sfide di qualificazione contro Italia e Bulgaria. E poi tornare in Ticino è bello a prescindere, perché anche a novembre si sta bene e non fa troppo freddo (ride, ndr.). Scherzi a parte, al netto degli infortuni c’è grande fiducia e molto entusiasmo. Siamo pronti».

La voglia di chiudere il cerchio

Una fiducia che in Nazionale, a livello personale, Widmer ha accumulato soprattutto durante il già citato Europeo della scorsa estate. Iniziato invero in qualità di riserva, ma poi terminato da protagonista. La svolta, guard acaso, arrivò proprio nella débâcle dell’Olimpico contro l’Italia. Una mezz’ora convincente, che ha poi spinto Vladimir Petkovic a puntare su di lui anche nel resto del torneo. Gli Azzurri, l’argoviese, li ha poi nuovamente affrontati anche nella rivincita di Basilea nel mese di settembre. Venerdì sera, ballottaggio con Mbabu permettendo, l’ex Udinese potrebbe dunque scendere in campo anche per la «bella»: «Lo spero! - afferma con un sorriso il diretto interessato -. Anche perché la volontà di riscattare quel brutto 3-0 è davvero grande. Più che sullo spirito di rivalsa, però, mi piacerebbe porre l’accento sul più recente pareggio di Basilea. Al St. Jakob Park abbiamo dimostrato di poter fronteggiare la selezione azzurra, nonostante - come oggi - anche in quella occasione dovettimo far fronte a delle assenze importanti. Già a settembre, in un certo senso, abbiamo dunque dimostrato di aver imparato dagli errori commessi all’Olimpico, tenendo testa alla squadra di Roberto Mancini. In questo senso, vogliamo assolutamente ripeterci. Anche perché quest’anno, contro i freschi campioni d’Europa, abbiamo fin qui ottenuto una sconfitta e un pareggio. Direi proprio che è giunto il momento di chiudere il cerchio incamerando una vittoria».

L’entusiasmo dei giovani, il rimedio scelto da Murat Yakin

Per un attimo, ieri mattina a Cornaredo, è parso di veder scendere in campo la nazionale U21 di Mauro Lustrinelli. Dalla pancia della tribuna Monte Bré sono infatti emersi - uno accanto all’altro - Noah Okafor (classe 2000), Kastriot Imeri (2000) e Bryan Okoh (2003), dando l’illusione ai presenti di aver sbagliato sede. Nessun errore, però. I tre giovani fanno effettivamente parte dei convocati scelti da Murat Yakin per centrare la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar del prossimo anno.

Le porte della prima squadra, per loro, si sono aperte in virtù delle numerose defezioni che stanno attanagliando il gruppo rossocrociato. E il ct elvetico, nel momento del bisogno, ha deciso di affidarsi alla freschezza e l’entusiasmo dei talentini in rampa di lancio. «Ho scoperto soltanto domenica, dopo il match contro lo Zurigo, di essere stato convocato da Yakin - ha affermato in merito il gioiellino del Servette, Kastriot Imeri -. E forse è stato meglio così, almeno non mi sono fatto distrarre da questa splendida notizia (ride, ndr.). Non me l’aspettavo, davvero, ero sorpreso. Al momento dell’annuncio mi sono emozionato, è stato il momento più bello della mia vita, che ho avuto il piacere di condividere con la mia famiglia. Non troppo, però, visto che mi sono subito messo in marcia per raggiungere il resto della squadra in Ticino».

La richiesta di Yakin per Imeri e gli altri elementi citati in precedenza, è piuttosto semplice: portare entusiasmo ed energia, dando vivacità al gruppo. Un ruolo ben definito, in attesa di scoprire se anche in partita i talentini elvetici potranno fornire fin da subito un contributo tangibile: «Ognuno, in questo gruppo, ha un ruolo ben definito. Anche noi, seppur giunti in squadra da pochi giorni. Daremo il massimo per permettere alla Svizzera di terminare con due vittorie questa campagna di qualificazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata