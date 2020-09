Il cammino della Nazionale U21 di Mauro Lustrinelli verso gli Europei del prossimo anno è proseguito con un nuovo successo, il quinto in cinque incontri. Al LIPO Park di Sciaffusa, gli svizzerini hanno battuto la Slovacchia per 4-1. Il protagonista degli elvetici è stato Zeqiri, autore di una doppietta (al 9’ su rigore e poi al 76’). A segno anche Okafor (36’) e Ndoye (70’). Per gli slovacchi ha segnato Tupta (42’).