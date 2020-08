Un nuovo D-Day per lo sport professionistico svizzero. L’ennesimo, di questo sfiancante 2020. Sì, gli occhi dei massimi dirigenti della Swiss Football League e della Lega hockey puntano verso Palazzo federale. Le orecchie, tesissime, sono pronte a cogliere ogni sfumatura delle parole pronunciate dal ministro della Sanità Alain Berset. Il limite di 1.000 spettatori sarà mantenuto? O, dopo mesi di stenti e preoccupazioni, sarà possibile immaginare un futuro sostenibile per i club? Claudius Schäfer, CEO della SFL, e Denis Vaucher, direttore della National League, sperano. Ma allo stesso tempo tremano. Oramai sanno troppo bene che la sopravvivenza delle rispettive organizzazioni dipende dalle decisioni che saranno prese mercoledì dal Consiglio federale. «Ma restiamo convinti che si possa giocare di fronte a più di mille persone» affermano all’unisono in un’intervista doppia rilasciata a Keystone-ATS.

Claudius Schäfer e Denis Vaucher. ©Keystone/Anthony Anex

L’esempio francese

Secondo Schäfer andare nella direzione di un allentamento delle restrizioni è «assolutamente necessario» per il calcio elvetico. Non solo. È altresì possibile. «Chi ha caldeggiato un’estensione del tetto di 1.000 spettatori, o addirittura un suo abbassamento a quota 100, non è il Consiglio federale ma un gruppo di esperti della salute» sostiene Vaucher: «Parliamo di varianti che erano state poste in consultazione. Tra cui anche quella da noi auspicata, che prevede l’applicazione di rigorosi concetti di protezione per riempire maggiormente stadi e piste». Uno scenario, crede Schäfer, tutto fuorché alieno. «Sono molte le ragioni a nostro favore. Si prenda la Francia, che ha deciso di aprire a open air, concerti ed eventi culturali con più di 5.000 persone. Naturalmente garantendo le distanze sociali e imponendo l’uso della mascherina. Anche noi stiamo lavorando duro ai piani di protezione e grazie all’esperienza accumulata sappiamo esattamente dove e come migliorare». Vaucher chiarisce ulteriormente il concetto: «Bisogna soppesare i pro e i contro della situazione. O ci facciamo sopraffare dal virus, cosa che non prendo in considerazione, o andiamo incontro alla rovina economica. In ogni caso non possiamo permetterci di schiantarci. E non parlo solo delle società professionistiche ma anche delle future generazioni».

L’alternativa? Aiuti a fondo perso

Il messaggio di Schäfer e Vaucher è chiaro. Lo sport professionistico è in grado di gestire i rischi legati a un potenziale allentamento delle restrizioni. «Mi sfugge come non si possa accogliere in una struttura sportiva più di 1.000 spettatori con la mascherina quando le dimostrazioni in pubblico si tengono senza limitazioni» rileva Vaucher. Per poi aggiungere sarcastico: «Forse dovremmo parificare le partite a delle manifestazioni. Con i tifosi che manifestano quando la propria squadra trova la rete. Sarebbe un approccio creativo, no?».

Sin qui, ad ogni modo, i club calcistici non sono crollati. Sinora, appunto. «Aprire a 1.000 appassionati - evidenzia il CEO della Lega - è stato un bel segnale, ma, lo ripeto, non rappresenta un’opzione per la prossima stagione. L’organizzazione delle gare comporta costi per le società. Costi che non sono compensati da ricavi». Senza dimenticare - ricorda Schäfer - che solo alla Super League sono ascrivibili 3.300 posti di lavoro a tempo pieno. «Ciò che equivale a una banca di media grandezza. Dobbiamo insistere sul fatto che rappresentiamo un settore economico». Tradotto: non esistono solo i salari dei giocatori. E per l’hockey le cose non cambiano. «In National League un incontro genera in media mezzo milione di cifra d’affari, non di ricavi» afferma Vaucher. «Con 1.000 persone allo stadio si andrebbe dunque incontro a perdite enormi. Rimanesse questa la regola sino a marzo, dovremmo riflettere in merito a un possibile lockout. Certo, a meno che il Consiglio federale apra ai prestiti a fondo perso. In questo caso le cose si metterebbero diversamente». Già, ora invece gli aiuti urgenti della Confederazione - da rimborsare - rischiano di imbavagliare ulteriormente i rispettivi beneficiari. «Parliamo di crediti che potrebbero mettere k.o. i club» rimarca il direttore della National League. Schäfer da parte sua precisa: «Va detto che la maggior parte delle realtà è in salute. Se no non avrebbe resistito a fronte di entrate congelate da febbraio. Poi è chiaro: il lavoro ridotto è stato fondamentale per tenere a galla tutti». «Ma solo in un’ottica di corto termine» aggiunge Vaucher. E le ragioni sono presto dette. «Nell’hockey abbiamo una capacità complessiva delle piste pari a circa 100.000 posti. Ecco, a oggi sono già stati venduti 50.000 abbonamenti stagionali. I soldi sono nelle casse dei club e garantiscono il funzionamento degli stessi. Ma se si dovesse rendere necessario il rimborso degli abbonati, allora il denaro verrebbe a mancare in pochissimo tempo».

«Serve un lavoro pedagogico»

E qui si ritorna al concetto iniziale. SFL e Lega hockey hanno fissato la classica conditio sine qua non: stadi pieni almeno al 50%. La potenziale diffusione del virus in autunno e inverno non è però la migliore alleata. Tifosi a parte, in molti - prudenza alla mano - sono pronti a storcere il naso. «In effetti serve un lavoro pedagogico» ammette Vaucher: «È chiaro che si registreranno nuovi contagi nel nostro ambiente. Ma dobbiamo potervi fare fronte. Il ghiaccio è un discorso, le tribune un altro. Naturalmente vogliamo che il pubblico resti in salute. Così come necessitiamo delle sue emozioni in termini di spettacolo e di stabilità finanziaria». Schäfer, finito più volte criticato per la gestione dei casi di coronavirus in Super League, chiude con una promessa: «Inaspriremo il protocollo, perché a fine stagione abbiamo assistito a un certo rilassamento da parte di club e giocatori. Sì, dobbiamo fare meglio, e perciò diamo grande importanza al concetto di protezione adattato». Già, ma il Consiglio federale si adatterà?

©CdT.ch - Riproduzione riservata