Occasione sorpasso sprecata per il Chiasso

Una rete di rapina del solito Prtajin all’81’ ha negato al Chiasso un successo fino a quel momento indiscutibile. Il decimo sigillo del bomber serbo, da sabato capocannoniere della Challenge League, ha fatto da contraltare al bel gol firmato da Bahloul (quinta rete stagionale, compresa quella decisiva in Coppa Svizzera contro lo Zurigo) in apertura di secondo tempo.

Risultato che sta molto stretto ai rossoblù, che prima del pareggio dei renani avrebbero potuto chiudere la sfida se Sifneos, imbeccato in piena are di rigore da Bahloul, non si fosse impappinato davanti a Da Costa.