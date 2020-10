Ci siamo. Dopo la pausa per le nazionali, il Lugano è pronto per l’atteso rientro in campo. Alle 19.00, al Rheinpark, i bianconeri affronteranno l’ostico Vaduz. Una partita delicata, considerando la fisicità dell’avversario. Maurizio Jacobacci, però, non cerca scuse. Anzi, il tecnico bianconero rilancia e insiste: «Non vogliamo fermarci» afferma, riferendosi alla lunga striscia di risultati positivi. Sul fronte formazione, confermato Osigwe fra i pali mentre il neoacquisto Odgaard ha ricevuto la sua prima maglia da titolare.