Signor Schäfer, alla luce delle difficoltà che avete dovuto affrontare e che affronterete anche nei prossimi mesi, qual è il suo bilancio del girone d’andata di Super e Challenge League?

«Non voglio sembrare troppo negativo, perché in fondo ci sono stati tanti aspetti positivi che vanno sottolineati. Siamo riusciti a scendere in campo con regolarità e - nonostante qualche quarantena qua e là - questo era tutto fuorché scontato. Anche i protocolli implementati dai club sono risultati efficaci. D’altro canto però non posso essere contento se penso alle difficoltà incontrate per riuscire ad ottenere un minimo di sostegno finanziario, oppure al fatto che ad oggi i tifosi non possono ancora accedere agli stadi».

Ha messo sul tavolo diversi temi interessanti. Partiamo dal pubblico: vi siete sentiti...