Partita pazza ad Amsterdam, dove per il gruppo C si sono affrontate l’Olanda e l’Ucraina. I padroni di casa hanno vinto con il risultato di 3-2, ma l’incontro è stato rocambolesco. Dopo una fiammata iniziale tutta Oranje, il primo tempo è scivolato via tranquillo. Le emozioni, quindi, si sono concentrate tutte nella ripresa con il doppio vantaggio olandese firmato da Wijnaldum e Weghorst e l’incredibile rimonta ucraina con un bel tiro a giro di Yarmolenko (alla Del Piero, si diceva un tempo) e una capocciata di Yaremchuk. Ma quando l’inerzia del match sembrava cambiata, l’Olanda ha trovato ancora le forze per portarsi sul 3-2: cross profondo, colpo di testa di Dumfries e mezza papera del portiere Buschan. Il commissario tecnico De Boer, in panchina, può tirare un sospiro di sollievo: la sua Olanda, pur fra mille peripezie, ha superato il primo esame.