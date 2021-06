Londra sì o Londra no? Dopo il tentativo di Mario Draghi, che vorrebbe spostare l’ultima fase di Euro 2020 a Roma, e dopo l’invito di Angela Merkel rivolto all’UEFA («Sia responsabile») ora è il turno del governo britannico. Che non solo conferma il programma originale della manifestazione ma, addirittura, per le ultime tre partite in programma a Wembley (il 6, 7 e 11 luglio) ha annunciato che la capienza verrà alzata da 40 a 60 mila spettatori. Saranno, ha spiegato il governo in una nota, le affluenze più alte da oltre quindici mesi a questa parte nel Regno Unito.