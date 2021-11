Gli indagati sono sei: il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham, l’attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l’ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola, e l’ex dirigente finanziario Marco Re. È indagata anche la Juventus, nella veste di persona giuridica.

Le ipotesi di reato sono false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Al vaglio degli investigatori, in quella che è stata chiamata in codice «operazione Prisma», ci sono i trasferimenti di alcuni calciatori e le prestazioni rese dagli intermediari nel corso delle transazioni.

Sotto esame anche due operazioni con il Lugano

Sono in tutto 42 le operazioni di mercato sotto la lente degli inquirenti. Ne danno notizia i media italiani. Entrambe sono legate alla stagione 2020-21. La prima riguarda Lungoyi, ceduto dai bianconeri alla Juventus per 2,5 milioni di euro e rigirato in prestito a Cornaredo. La seconda riguarda invece Monzialo, passato dalla Juventus ai ticinesi per 2,5 milioni di euro. Alla voce plusvalenze, in quest’ultimo caso, viene riportata la cifra 2,4 milioni.